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Петербурженку госпитализировали с 70-метрового крана на Ивинской улице
Сегодня, 20:18
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженку госпитализировали с 70-метрового крана на Ивинской улице

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Инцидент произошел в Юнтолово на Ивинской улице, 19. Сейчас там возводят новый жилой комплекс.

В воскресенье, 1 августа, в Петербурге на строительной площадке женщину-крановщицу снимали с 70-метровой высоты, ей стало плохо. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел в Юнтолово на Ивинской улице, 19. Сейчас там возводят новый жилой комплекс. Сотрудницу спустили на ближайшую крышу, после чего на щите доставили по лестницам на землю. 

Медики увезли крановщицу в больницу, ее состояние уточняется. Уточняется, что на момент прибытия скорой помощи женщина находилась в сознании. 

Ранее Piter.tv писал, что жители домов в центре Петербурга временно останутся без холодной воды

Фото: pexels
 

Теги: крановщица, строительство
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Koko122
Сегодня 20:36

Круто.все понятно и интересно!!!

 

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