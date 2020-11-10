Петербурженку госпитализировали с 70-метрового крана на Ивинской улице

Инцидент произошел в Юнтолово на Ивинской улице, 19. Сейчас там возводят новый жилой комплекс.

В воскресенье, 1 августа, в Петербурге на строительной площадке женщину-крановщицу снимали с 70-метровой высоты, ей стало плохо. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Юнтолово на Ивинской улице, 19. Сейчас там возводят новый жилой комплекс. Сотрудницу спустили на ближайшую крышу, после чего на щите доставили по лестницам на землю.

Медики увезли крановщицу в больницу, ее состояние уточняется. Уточняется, что на момент прибытия скорой помощи женщина находилась в сознании.

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Фото: pexels

