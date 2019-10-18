В аварии Ленинском проспекте погибла женщина, трое пострадали

В ГИБДД рассказали подробности об утренней аварии.

Три человека пострадали в аварии на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой. Еще один погиб. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

Петербурженку, которую сотрудники ГУ МЧС вытащили из покореженной машины отечественного автопрома, спасти не удалось. Изначально ее зажало в "Ладе" на пассажирском сиденье. Когда пострадавшую достали из транспорта, она уже была мертва. Установлена личность погибшей. Это была женщина 1959-го года рождения. Ее сразу накрыли полотном и укложили на газоне поблизости места трагедии. К моменту приезда сотрудников ДПС жертва не дышала.

Водитель "Лады" получил тяжелые травмы, как и пассажирка "Форда" 1997-го года рождения. Водитель иномарки отделался травмами средней степени тяжести. Молодого человека 1994-го года рождения также доставили в больницу. По ловам очевидцев, на месте работали четыре бригады скорой помощи.

В настоящее время по факту ДТП ведется проверка.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Софийской площади нетрезвый водитель сбил светофор.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

