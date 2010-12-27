В ДТП на Ленинском проспекте спасатели вырезали человека из машины

Сведения о возможных пострадавших уточняются.

Спасатели МЧС смогли вытащить человека из поврежденного автомобиля. Авария произошла утром 18 октября в Кировском районе Петербурга. По данным очевидцев, около 6 часов утра столкнулись две легковушки. В одном из транспортных средств зажало водителя.

Известно, что сотрудники экстренного ведомства были вызваны по адресу улица зины Портновой, на пересечении с Ленинским проспектом. Они увидели, что на проезжей части пострадали две машины - "Лада" и "Форд". Спасатели смогли деблокировать людей из транспорта и оказали им первую помощь.

На данный момент сведения о пострадавших уточняются. На месте работают представители ГИБДД. К проблеме привлекли пять сотрудников из личного состава ГУ МЧС и одну единицу спецтехники.

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Фото: Piter.tv

