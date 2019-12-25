В армию с начала 2020 года поступило 776 образцов вооружения

Сергей Шойгу рассказал о принятом новейшем и модернизированном вооружение армии.

В российскую армию с начала 2020 года поступило 776 образцов новейшего и модернизированного вооружения. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания в военном ведомстве. Чиновник объяснил, что в списке приобретений значатся 58 беспилотных летательных аппаратов, 510 многоцелевых машин, а также более 140 боевых бронированных автомобилей.

Продолжается перевооружение армии и флота. С начала года в войска поступило 776 основных образцов новейшего и модернизированного вооружения Сергей Шойгу, глава Минобороны России

Эксперт напомнил, что Военно-морской флот России пополнился в текущем году ракетной подводной лодкой стратегического назначения "Князь Владимир", а также двумя судами обеспечения.

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