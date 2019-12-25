Более 200 кораблей примут участие в торжествах в День ВМФ

Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге.

Более 200 кораблей примут участие в торжествах в День Военно-морского флота России 26 июля. Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал во время селекторного заседания.

Всего в торжествах будет задействовано порядка 200 боевых кораблей различных классов, свыше 100 единиц боевой техники, до 80 воздушных судов и около 15 тысяч военнослужащих Сергей Шойгу, глава Минобороны России

Напомним, что главный военно-морской парад состоится в Петербурге и Кронштадте. К нему будут привлечено 46 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и около четырех тысяч военнослужащих.

Также торжественные парады будут организованы в пунктах базирования флотов РФ в городах Североморск, Балтийск, Севастополе, Каспийске, Владивостоке, а также сирийском порту Тартус.

Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию.