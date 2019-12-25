Главкомы страны рассказали о необходимости подготовки к сражению в стратегических областях.

В армии Швеции заявили о способности создать России проблемы. Об этом сообщили журналисты из издания Dagens Nyheter со ссылкой на данные командующих Вооруженными силами страны.

Нашего потенциала достаточно, чтобы создать военные проблемы даже такому крупному противнику, как Россия Карл-Юхан Эдстрем, главком ВВС Швеции

Эксперт подчеркнул, что Москва чаще стала проводить военные учения. Сами мероприятия стали не только масштабнее, но и более сложными. В связи с этим шведская сторона планирует отрабатывать удары по уязвимым местам потенциального противника в рамках собственных маневров. Главком сухопутными силами Швеции Карл Энгельбректсон напомнил, что местной армии следует быть готовой к действиям в стратегически важных регионах. Он призвал военных тренироваться совместно с Финляндией.

В Швеции более 6 тысяч человек после вакцинации заразились COVID-19.

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