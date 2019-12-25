В Швеции более 6 тысяч человек после вакцинации заразились COVID-19

Отмечается, что потребность в интенсивной терапии у тех, кто вакцинировался намного меньше, чем у невакцинированных.

Во вторник, 4 мая, стало известно, что более 5,9 тысяч граждан или 0,3% из 2 миллионов человек заразились инфекций через три недели после вакцинации. Об этом стало известно из опубликованных во вторник данных шведского управления здравоохранения.

Согласно информации из шведского управления, не только наполовину, но и полностью привитые граждане заразились коронавирусом. Из них 20 попали реанимацию, 187 человек умерли. Отмечается, что потребность в интенсивной терапии у тех, кто вакцинировался намного меньше, чем у невакцинированных.

По словам Андерса Тегнеля, главного эпидемиолога Швеции, вакцина не исключает возможности заразиться, однако она предотвращает тяжелые случаи заболевания.

Ранее Piter.tv писал, что в России выявили минимальное число заразившихся COVID-19 с 26 сентября. За последнии сутки в России зафиксировали 7770 новых случаев заражения инфекцией, это на 8,47% меньше, чем в предыдущий день.

Фото: Piter.tv

