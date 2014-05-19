В России выявили минимальное число заразившихся COVID-19 с 26 сентября

За последние сутки на 8,47% меньше, чем в предыдущий день.

За последнии сутки в России зафиксировали 7770 новых случаев заражения инфекцией, это на 8,47% меньше, чем в предыдущий день. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В регионах-лидерах по числу заражения Петербург занимает 2 место - 709 случаев, на первом месте Москва - 2050, а тройку завершает московская область с 625 случаями. Так, общее количество заразившихся в России достигло 4 839 514.

Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 111 535. Выздоровели 6755 человек, всего — 4 457 044.

Ранее мы сообщали, что власти Петербурга заметили, что горожане стали менее активно вакцинироваться. Правительство подсчитало, что 439 956 человек полностью завершили цикл вакцинации от коронавируса. За минувшие сутки первично привито 956 человек, вторично – 1 304. Нарастающий итог поступившей в город вакцины – 767 402 комплекта. Запас вакцины в городе на 3 мая – 196 111 комплектов доз.

Ранее Piter.tv писал, что центр Чумакова озвучил сроки сохранения иммунитета после вакцины "КовиВак". Специалисты оценивают иммуногенность в 85%.

Фото: Piter.tv

