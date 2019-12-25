В городе остается более 196 тысяч комплектов доз вакцины, напоминают в Смольном.

Власти Петербурга заметили, что горожане стали менее активно вакцинироваться. Такие выводы можно сделать из заявления, опубликованного в информационной справе по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 3 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

Правительство подсчитало, что 439 956 человек полностью завершили цикл вакцинации от коронавируса. За минувшие сутки первично привито 956 человек, вторично – 1 304. Нарастающий итог поступившей в город вакцины – 767 402 комплекта. Запас вакцины в городе сегодня – 196 111 комплектов доз.

В Смольном рассказали, что в городе работают 134 пункта вакцинации и 13 мобильных прививочных пунктов. Первый этап вакцинации прошли 571 29 человек, а в поликлиниках остается 120 тысяч доз, на Фармбазе – 76 тысяч комплектов доз.

С 19 по 25 апреля было привито первично 38 750 человек, с 26 апреля по 2 мая – 32 733, что на 15,5 % меньше. На 12-й, 13-й и 14-й неделях впервые с февраля было отмечено нарастание темпа прививочной кампании за счет более активного участия населения города в вакцинации. На 15-й, 16-й и 17-й неделях вновь регистрируется снижение интенсивности вакцинации. Вместе с тем, медицинская инфраструктура и количество поставляемой вакцины позволяют значительно ускорить темп прививочной кампании. Помимо вакцины Гам-Ковид-Вак в городе имеется вакцина ЭпиВакКорона – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Полностью прошли цикл вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" в Петербурге только 520 человек.

Фото: Piter.tv