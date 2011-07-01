Первый этап вакцинации прошли более 570 тысяч человек.

Полный курс вакцинации от коронавируса в Петербурге прошли почти 440 тыс. человек. Об этом 3 мая сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. В Смольном рассказали, что в городе работают 134 пункта вакцинации и 13 мобильных прививочных пунктов.

Первый этап вакцинации прошли более 570 тысяч человек, а в поликлиниках остается 120 тысяч доз, на Фармбазе – 76 тысяч комплектов доз.

Вакцинацию от коронавируса в Петербурге продолжается и в майские праздники, напомнил вице-губернатор. Кроме того, поликлиники будут работать в плановом режиме с 4 по 7 мая.

В эти дни будет открыта запись на вакцинацию, диспансеризацию и плановые осмотры врачей, в другие дни в поликлиниках будет работать дежурная служба.

Фото: Piter.tv