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Полный курс вакцинации от коронавируса в Петербурге прошли почти 440 тыс. человек
Сегодня, 18:40
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Полный курс вакцинации от коронавируса в Петербурге прошли почти 440 тыс. человек

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Первый этап вакцинации прошли более 570 тысяч человек.

Полный курс вакцинации от коронавируса в Петербурге прошли почти 440 тыс. человек. Об этом 3 мая сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. В Смольном рассказали, что в городе работают 134 пункта вакцинации и 13 мобильных прививочных пунктов.

Первый этап вакцинации прошли более 570 тысяч человек, а в поликлиниках остается 120 тысяч доз, на Фармбазе – 76 тысяч комплектов доз.

Вакцинацию от коронавируса в Петербурге продолжается и в майские праздники, напомнил вице-губернатор. Кроме того, поликлиники будут работать в плановом режиме с 4 по 7 мая.

В эти дни будет открыта запись на вакцинацию, диспансеризацию и плановые осмотры врачей, в другие дни в поликлиниках будет работать дежурная служба. 

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус, петербург
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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