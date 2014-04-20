Вакцинацию от коронавируса в Петербурге продолжат и в майские праздники. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 1 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.
В отчете напоминают, что на вакцинацию можно прийти как по записи (в поликлиниках), так и без записи (в торговых центрах).
С 1 по 10 мая в Санкт-Петербурге будет продолжена вакцинация населения как в поликлиниках по записи, так и в торговых центрах без предварительной записи. С графиком работы пунктов можно ознакомиться по ссылке
– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19
Фото: Piter.tv
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