Привиться можно будет как в поликлиниках, так и в торговых центрах.

Вакцинацию от коронавируса в Петербурге продолжат и в майские праздники. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 1 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

В отчете напоминают, что на вакцинацию можно прийти как по записи (в поликлиниках), так и без записи (в торговых центрах).

С 1 по 10 мая в Санкт-Петербурге будет продолжена вакцинация населения как в поликлиниках по записи, так и в торговых центрах без предварительной записи. С графиком работы пунктов можно ознакомиться по ссылке – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv