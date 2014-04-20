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Вакцинацию от коронавируса в Петербурге продолжат и в майские праздники
Сегодня, 21:52
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Вакцинацию от коронавируса в Петербурге продолжат и в майские праздники

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Привиться можно будет как в поликлиниках, так и в торговых центрах.

Вакцинацию от коронавируса в Петербурге продолжат и в майские праздники. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 1 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

В отчете напоминают, что на вакцинацию можно прийти как по записи (в поликлиниках), так и без записи (в торговых центрах).

С 1 по 10 мая в Санкт-Петербурге будет продолжена вакцинация населения как в поликлиниках по записи, так и в торговых центрах без предварительной записи. С графиком работы пунктов можно ознакомиться по ссылке

– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19  

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус, петербург
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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