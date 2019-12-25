Поликлиники будут работать с 1 по 10 мая

Пациентов будут принимать в том числе врачи-специалисты.

Медицинские учреждения Петербурга с 4 по 7 мая будут работать в плановом режиме. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Вакцинация, диспансеризация, плановые осмотры и плановая госпитализация сохраняются. Медучреждениям поручили обеспечить необходимый запас медикаментов, перевязочных средств, крови. С 4 по 7 мая будут принимать врачи-специалисты.

С 1 по 3 мая и 8 по 10 мая в поликлиниках будет работать дежурная служба. Медики будут на смене с 9 до 15 часов, врачи-специалисты — на базе одной из поликлиник района. Такое же режим работы в детских поликлиниках и женских консультациях. На дежурстве также будут стоматологи, психоневрологическая и дерматологическая служба.

Медицинские учреждения самостоятельно определяют, сколько работников будет задействовано в приеме пациентов в эти дни.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге начнут вакцинировать при выписке из больницы.

Фото: Piter.TV