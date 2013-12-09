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Стало известно, сколько петербуржцев привились от коронавируса "ЭпиВакКороной"
Сегодня, 20:30
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Стало известно, сколько петербуржцев привились от коронавируса "ЭпиВакКороной"

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Вакцина появилась в Северной столице в начале апреля.

Стало известно, сколько петербуржцев привились от коронавируса "ЭпиВакКороной". Информация об этом появилась в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 3 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

Так, в городе полностью прошли цикл вакцинации препаратом 520 человек.

В Санкт-Петербурге первым компонентом  вакцины ЭпиВакКорона привиты 9108 человек. Полностью закончили цикл вакцинации данным препаратом 520 человек. Поставки этой вакцины  в наш город начались с 8 апреля 2021 года

– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19  

Новая партия вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" поступила в Петербург в конце апреля. Всего было доставлено 7290 комплектов. Препарат разработал ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор", подведомственный Роспотребнадзору.

Фото: Piter.tv 

Теги: вакцинация, петербург, эпиваккорона
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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