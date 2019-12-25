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В Петербург привезли 7 тыс. комплектов вакцины "ЭпиВакКорона"
Сегодня, 11:08
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nadezhda_sib

В Петербург привезли 7 тыс. комплектов вакцины "ЭпиВакКорона"

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Для выработки длительного иммунитета необходимо две инъекции с интервалом.

В Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Всего было доставлено 7290 комплектов. На данный момент фарбаза осуществляет приемку, после чего препарат развезут по пунктам вакцинации. 

Вакцинацию "ЭпиВакКороной" прошли более 7 тыс. человек. Препарат разработал ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор", подведомственный Роспотребнадзору.

Ранее власти Петербурга рассказали, будут ли вводить "ковидные паспорта".

Фото: пресс-служба комздрава СПб

Теги: вакцина, эпиваккорона
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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