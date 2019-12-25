В Петербург привезли 7 тыс. комплектов вакцины "ЭпиВакКорона"

Для выработки длительного иммунитета необходимо две инъекции с интервалом.

В Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Всего было доставлено 7290 комплектов. На данный момент фарбаза осуществляет приемку, после чего препарат развезут по пунктам вакцинации.

Вакцинацию "ЭпиВакКороной" прошли более 7 тыс. человек. Препарат разработал ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор", подведомственный Роспотребнадзору.

Ранее власти Петербурга рассказали, будут ли вводить "ковидные паспорта".

Фото: пресс-служба комздрава СПб