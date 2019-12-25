Власти Петербурга рассказали, будут ли вводить "ковидные паспорта"

Пока такого в планах нет.

Власти Петербурга не планируют вводить "ковидные паспорта". Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передал корреспондент Piter.TV.

По словам представителя Смольного, принуждение может вызвать обратный эффект, поэтому приоритетный способ — популяризация вакцинации. Граждане должны понять, что выработка коллективного иммунитета позволит снять ограничения, а также убережет человека и его близких от тяжелого течения болезни.

Представитель Роспотребнадзора Петербурга Ирина Чхинджерия отметила, что у всех есть прививочные сертификаты, куда должны быть внесены сведения о вакцинации против COVID-19. В связи с этим необходимости введения особых паспортов нет. Специалист напомнила, что только благодаря вакцинации удалось остановить такие болезни как корь, натуральная оспа, полиомиелит, дифтерия.

Ранее на пресс-конференции в Роспотребнадзоре Петербурга рассказали о заболевших коронавирусом после вакцинации.

Напомним, сертификат о прохождении вакцинации можно получить на сайте госуслуг. Он появляется в личном кабинете после прививки вторым компонентом. Сейчас власти работают над тем, чтобы документ можно было использовать при поездках за границу.

Фото: Piter.TV