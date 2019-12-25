Власти Петербурга примут решение о введении ковид-фри зон с учетом темпов вакцинации

Нужно, чтобы темпы вакцинации достигли 20 тыс. прививок в сутки.

Введение ковид-фри зон в Петербурге будет зависеть от темпов вакцинации. Об этом 25-го июня заявил глава Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александр Ситов, передала "Фонтанка.ру".

Тоже самое касается и ковидных паспортов в сфере услуг и общепита. На данный момент решение не принято. В Петербурге изучают опыт Москвы, где такие ковид-фри зоны появятся в ближайшее время.

Если удастся вакцинировать по 20 тыс. человек в сутки, то к осени образуется коллективный иммунитет. Для этого нужно, чтобы 2,6 млн человек сделали прививку.

Ранее губернатор Александр Беглов не исключил введения обязательной вакцинации от COVID-19 в Петербурге.

Фото: Piter.TV