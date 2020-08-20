Сертификат о вакцинации на госуслугах можно будет получить на английском

Олег Качанов рассказал, как пользователи портала могут получить услугу.

Сертификат о вакцинации на портале госуслуг можно будет получить на английском языке. Об этом журналистам рассказал представитель Минцифры России Олег Качанов. Чиновник объяснил, что пользователю будет выдаваться документ в формате QR-кода. В нем также будет указан номер заграничного паспорта, если эти сведения пользователь указал на сайте.

Мы запустили на портале автоматическое формирование сертификатов о вакцинации на английском языке. Автоматическая процедура транслитерации на портале согласована с Минздравом России и будет осуществляться в соответствии с правилами перевода МВД России, применяемыми при выпуске заграничного паспорта гражданина РФ. Олег Качанов, глава Минцифры России

Российский чиновник напомнил, что следует учитывать требования международного регулирования и закрепленные нормы в отношении вакцинации. Однако новые решения еще формируются для того, чтобы граждан РФ могли выезжать за границу после вакцинации. В период тестирования сервиса в сертификате будут указываться только сведения о российском паспорте. Затем данные будут автоматически обновлены и внесены данные о загранпаспорте.

В Минцифры исключили утечку данных россиян через предустановленное ПО.

Фото: Piter.tv