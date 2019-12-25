В армии РФ выявили 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом

В ВС РФ от COVID-19 вылечились 4,3 тысячи военнослужащих.

В российской армии выявили 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил глава Минобороны РФ во время селекторного совещания. Сергей Шойгу объяснил, что за все время эпидемии COVID-19 в вооруженных силах страны медики зарегистрировали 6,5 тысяч случаев инфицирования. На данный момент выздоровевшими считаются 4,3 тысячи человек.

С 9 мая число выздоровевших ежедневно превышает количество находящихся на лечении Сергей Шойгу, министр обороны России

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