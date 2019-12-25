  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Глава Минобороны Великобритании посоветовал не питать иллюзий относительно военной помощи НАТО
Сегодня, 13:37
125
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Глава Минобороны Великобритании посоветовал не питать иллюзий относительно военной помощи НАТО

0 0

The Times рассказала о позиции Уэза Стритинг в том, как следует защищать страну.

Министр обороны Великобритании Уэз Стритинг заявил о том, что в случае военного конфликта страны-члены НАТО будут прежде всего заботиться о собственной безопасности, а помощь международным партнерам станет для них второстепенной задачей. Такие слова иностранного чиновника из Соединенного королевства западной аудитории приводит местная газета The Times. В СМИ уточнили, что об этом спикер говорил перед законодателями, выступая в Палате лордов. Глава военного ведомства страны отметил, что властям из Лондона не следует  рассчитывать на безусловную поддержку партнеров. Он уверен, что государства Североатлантического блока будут учитывать интересы других участников, но в первую очередь сосредоточатся на собственных потребностях.

Нам не следует питать никаких иллюзий: если мы окажемся в условиях боевых действий, именно так и поступят наши союзники по НАТО, они будут думать в первую очередь о себе.

Уэз Стритинг, глава Минобороны Великобритании

Иностранец указал парламентариям на риски зависимости национальной оборонной промышленности от зарубежных военных поставок. Министр призвал укреплять собственные производственные мощности.

В Британии изучают данные о выстрелах с фрегата "Адмирал Григорович".

Фото:  pxhere.com

Теги: the times, великобритания, военная помощь, минобороны, нато, уэз стритинг
Категории: Мировые новости, Картина дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии