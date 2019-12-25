Сергей Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России.Об этом глава Минобороны заявил во время селекторного совещания. По данным чиновника, к торжественной церемонии будет привлечено 64 тысяч военнослужащих. Из них 14 тысяч человек пройдут по Красной площади в Москве. Около 800 человек - это воспитанники довузовских учебных заведений, а также юнармейцы.
24 июня они пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил
Сергей Шойгу, глава Минобороны России
Эксперт заметил, что к парадам по РФ армия предоставит 1 850 единиц боевой техники, 511 летательных аппаратов.
Главный храм Вооруженных сил России откроют 22 июня.
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