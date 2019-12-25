В этот же день работу начнет музей "Дорога памяти".

Главный храм Вооруженных сил России откроют 22 июня 2020 года. Об этом сообщил глава Минобороны РФ во время селекторного совещания. По словам чиновника, данная дата выбрана не случайным образом. Она сопоставлена с Днем памяти и скорби.

Еще одно долгожданное для всех нас событие состоится 22 июня Сергей Шойгу, министр обороны

По данным эксперта, кроме торжественного открытия Главного храма ВС России 22 числа в стране начнет функционировать музейный комплекс "Дорога памяти".

Напомним, что ранее Сергей Шойгу заявил, что российской армии удалось сдержать заражение коронавирусной инфекцией. По словам чиновника, это произошло благодаря своевременно принятым мерам со стороны руководства.

Шойгу рассказал о ходе разработки военными вакцины от коронавируса.