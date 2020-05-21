Главе Минобороны исполнилось 65 лет.

Михаил Мишустин поздравил Сергея Шойгу с днем рождения. Об этом премьер-министр заявил во время заседания правительства России 21 мая. Он напомнил, что министру обороны РФ исполняется 65 лет.

Сергей Кужугетович ведет очень непростой участок работы, отвечает за обороноспособность нашей страны. Это нелегкий труд Михаил Мишустин, премьер-министр России

В поздравлении глава правительства отметил опыт Шойгу, а также отличные управленческие навыки. Мишустин пожелал юбиляру крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго.

Шойгу увидел наибольшую угрозу безопасности России на Западе.

Видео: government.ru