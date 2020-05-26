К клиническим испытаниям приступят до конца июля.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о ходе разработки военными вакцины от коронавируса. Заявление он сделал во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

Шойгу рассказал, что разработка вакцины проводится 48-й Центральный научно-исследовательским институтом войск РХБЗ Министерства обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава. Сейчас специалисты завершают доклинические исследования экспериментальных образцов. Они закончатся 1 июня.

К клиническим испытаниям, подчеркнул глава Минобороны, приступят до конца июля.

Ранее мы рассказывали, что "Вектор" планирует испытания вакцины против коронавируса в конце июня. Об этом заявил генеральный директор научного центра вирусологии Ринат Максютов.

Видео: kremlin.ru