Эксперты объяснили невыгодность данного шага для мировых рынков.

В антироссийских санкциях США увидели крах для других стран. Запрет на операции с госбумагами РФ приведет к негативным последствиям. С ними столкнется международная финансовая система. Об этом заявили "Известия" со ссылкой на аналитику из Института международных финансов.

Российские облигации федерального займа входят во все глобальные индексы. В развивающихся странах они занимают ключевую позицию. Новые санкции США станут потрясением для рынков развивающихся государств. Иностранные банки могут покинуть РФ, что вызовет нестабильность на рынках ценных бумаг. Подобное положение возможно даже после введения ограничений против покупки ОФЗ исключительно на аукционах Минфина.

Сложности также вызывают расчеты. Сейчас рубль является активно торгуемой валютой.

Ранее Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд.