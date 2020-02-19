Об этом сообщил Минфин США.

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд. Сейчас РФ имеет вложения в 9,974 млрд долларов. Об этом сообщили в Минфине США. Из данной суммы 5,704 млрд долларов - это краткосрочные бумаги. Оставшиеся средства вложены в долгосрочные бумаги.

На данный момент Россия не входит даже в топ-30 крупнейших держателей госдолга США. С апреля 2018 года Москва систематично снижает свои инвестиции. Однако в сентябре и октябре 2018 года вложения незначительно увеличивались. С ноября вновь продолжилось сокращение вложений с госдолг Америки. С конца 2019 года Казначейство США заявило о падении спроса на бумаги. Для страны это единственный способ покрытия бюджетного дефицита.

Ранее Россия увеличила вложения в госбумаги США до 11,491 млрд долларов.