Россия увеличила вложения в госбумаги США до 11,491 млрд долларов

Объем вложений увеличивается четвертый месяц подряд.

В ноябре 2019 года Россия увеличила вложения в госбумаги США на 794 млн долларов – до 11,491 млрд долларов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные американского Минфина.

Из общей суммы 8,512 млрд долларов приходится на краткосрочные бумаги, еще 2,979 млрд – на долгосрочные. Отмечается, что Россия уже в четвертый месяц подряд увеличивает объем вложений в американские гособлигации.

Как следует из отчетности Минфина США, крупнейшим держателем американских долговых обязательств является Япония. Ее вложения составили 1,160 трлн долларов. Далее следует Китай (1,089 трлн долларов). Из европейских стран первое место по вложениям в гособлигации США занимает Великобритания (328,6 млрд долларов). Россия в этом списке не входит даже в тридцатку.

Ранее России спрогнозировали курс 200 рублей за доллар.