России спрогнозировали курс 200 рублей за доллар

Также эксперт отметил, что теория о пользе слабой национальной валюты для экономики страны ложная.

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар. Так считает глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Об этом сообщила "Лента.ру".

Минфин через бюджетное правило таргетирует курс рубля. Он создает основной спрос на иностранную валюту. <…>движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно, – рассказал Ведев

Также эксперт отметил, что теория о пользе слабой национальной валюты для экономики страны ложная. Так как для одних это хорошо, а для других может быть плохо.

Накануне рубль упал на новостях об отставке правительства.

Видео: YouTube/ Science