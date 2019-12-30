На фоне известия об отставке правительства упал курс рубля

На Московской бирже курс доллара поднялся до 61,725 рубля.

Курс рубля снизился на фоне новости об отставке правительства России. Об этом сообщил "Интерфакс".

На Московской бирже курс доллара поднялся до 61,725 рубля, что на 30 копеек больше, чем было до заявления Медведева. Также изменился и рынок акций. К 16:36 индекс МосБиржи составил 3121,89 пункта (-0,25%), индекс РТС — 1597,62 пункта (-0,46%)

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.