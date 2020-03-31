В американском магазине появилась чехлы для iPhone 9

Сам гаджет ещё не поступил в продажу.

Довольно неожиданно для многих, в американском магазине аксессуаров Best Buy появились чехлы для iPhone 9. При этом, всем сотрудникам запретили продавать эти чехлы до конца текущей недели (5 апреля).

Сам чехол изображен на фотографии. Это защищенный чехол для 4,7-дюймового смартфона от Apple.

Эта новинка может означать, что в скором времени возможен анонс девайса, потому что этот магазин не был ранее замечен в продаже подделок из Китая.

Apple откладывает выпуск нового iPhone 12.

Фото: 9to5mac.com

Видео: YouTube/ Apple