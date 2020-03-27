Apple откладывает выпуск нового iPhone

Компания традиционно выпускает новые смартфоны осенью.

Apple отложила выпуск iPhone 12 из-за пандемии коронавируса, которая влияет на поставки комплектующих. Об этом сообщили источники издания Nikkei.

Компания традиционно выпускает новые смартфоны осенью. Но теперь выпуск могут отложить на несколько месяцев, окончательное решение будет озвучено не позднее мая. При наихудшем раскладе новый iPhone 12 может выйти только в 2021 году.

Сейчас фирма должна показать прототип поставщикам и запустить предварительное производство. В новую линейку войдут iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

В России начали подниматься цены на iPhone.

Видео: YouTube/ XEETECHCARE, Canoopsy