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nastya960
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В России начали подниматься цены на iPhone

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Так самый доступный iPhone XR на 64 ГБ стоит 52 990 рублей.

Эксперты Hi-Tech Mail.ru проанализировали цены на актуальные модели iPhone и отметили подорожание самых популярных моделей.

Так самый доступный iPhone XR на 64 ГБ стоит 52 990 рублей, вместо прежних 49 990 рублей. Также повысились цены и на все модели iPhone 11, самый доступный смартфон стоит 61 990 рублей (+2 тысячи рублей).

Также по две тысячи прибавили iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Эксперты отмечают, что это будет не последнее повышение цен

Apple в целом поднимает цены на свои гаджеты. 

Видео: YouTube/ XEETECHCARE, Canoopsy

Теги: iphone
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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