Apple поднимает цены на свои гаджеты

Британские СМИ утверждают, что более дорогие версии устройств прибавили 10% в цене.

Источники подтверждают, что компания Apple начала повышать цены на различные продукты. Смартфоны iPhone пока что не изменились в цене, но произойти это может в самое ближайшее время.

Подорожание на MacBook Air, MacBook Pro, iMac, iMac Pro заметили Pro в Канаде, Европе, Австралии и некоторых азиатских регионах. Британские СМИ утверждают, что более дорогие версии устройств прибавили 10% в цене.

Кроме того, вчера Apple, не делая официальных заявлений, сняла ограничения на покупку смартфонов iPhone. На прошлой неделе одному человеку максимум продавали 2 смартфона. Теперь смартфонов iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max можно покупать в неограниченном количестве.