Apple ограничила продажи iPhone

Теперь в онлайн-магазинах можно приобрести не более двух смартфонов.

По информации международного агентства Reuters, компания Apple ввела ограничения на покупку iPhone в своих онлайн-магазинах в большинстве стран.

С этого дня каждый клиент сможет приобрести не более двух смартфонов одной модели. В последний раз подобные ограничения вводили в 2007 году, когда была представлена самая первая версия iPhone. В компании отказались комментировать принятое решение.

Напомним, в США из-за пандемии коронавируса закрыли все розничные магазины Apple.

Ранее стало известно, что компания представила обновленную модель iPad Pro.

Фото: Apple.com