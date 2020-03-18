Apple представила обновленную модель iPad Pro

Главные преимущества нового планшета - клавиатура Magic Keyboard и тройная камера.

Компания Apple на своем официальном сайте анонсировала выход новой версии планшета iPad Pro с клавиатурой Magic Keyboard.

Главное отличие этой клавиатуры от Smart Keyboard, которую использовали на прошлых моделях, заключается в том, что она оснащена трекпадом. По словам представителей Apple, курсор на планшете не скопирован с системы MacOS для компьютеров. Клавиатура позволяет регулировать угол наклона планшета, в ней также будет дополнительный порт USB.

Стоит отметить еще одно главное изменение в iPad Pro. Планшет будет оснащен тройной камерой с разрешением 12+10 мегапикселей.

Новая модель iPad Pro в России будет оцениваться от 69 990 до 145 990 рублей в зависимости от выбора комплектации. Обновление для системы iPadOS с поддержкой трекпада появится 24 мая.

Ранее стало известно, что Apple выпустит бюджетные версии iPhone 9 и iPhone 9 Plus.

Фото: Apple.com