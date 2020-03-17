Apple выпустит бюджетные версии iPhone 9 и iPhone 9 Plus

Оба телефона вытеснят с рынка "восьмое" поколение.

По информации портала 9to5Mac, появилась новая информация о смартфонах с операционной системой iOS 14.

Обе модели вытеснят с рынка iPhone 8 и iPhone 8 Plus. В новые смартфоны вернут кнопку "Домой", а также будет встроен процессор, который используется в "одиннадцатых" версиях iPhone. Пользователи смогут вернуться к функции распознования Touch ID вместо Face ID. По слухам, название новой линейки смартфонов могут поменять на iPhone SE 2.

Презентация iPhone 9 и iPhone 9 Plus должна была состояться в марте, но в связи с эпидемией коронавируса ее перенесли на неопределенный срок.

Ранее стало известно, что Apple начала закрывать свои магазины за пределами Китая.

Фото: Apple.com