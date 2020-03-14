Apple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса

Об этом рассказал глава корпорации Тим Кук.

Магазины американской корпорации Apple, не находящиеся на территории Китая, в рамках меры по предотвращению распространения коронавируса, будут закрыты до 27 марта. Как уточнили в компании, купить товары от Apple все еще можно в интернет-магазинах, а сотрудники закрывшихся отделений продолжат получать стандартную зарплату.

Ранее мы сообщали о том, что у двух жителей города Кемерово, госпитализированных накануне, обнаружили коронавирус нового типа. Таким образом, число заболевших коронавирусом COVID-19 в России достигло 47 человек.