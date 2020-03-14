Коронавирус обнаружили у двоих жителей Кемерово

Об этом сообщили в областной администрации.

У двух жителей города Кемерово, госпитализированных накануне, обнаружили коронавирус нового типа. Об этом сообщили в обладминистрации Кузбасса. В настоящее время оба заболевших находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице. Они изолированы и получают необходимое лечение, уточнили в администрации.

В Кемеровской области создан оперативный штаб, наблюдающий за ситуацией по коронавирусу. Также подтвердилась информация о госпитализированном с подозрением на коронавирус жителя Новокузнецка. Таким образом, число заболевших коронавирусом COVID-19 в России достигло 47 человек.

Ранее мы сообщали о том, что Россия закроет сухопутную границу с Польшей и Норвегией для иностранцев.