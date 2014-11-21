В алтайском Рубцовске задержали мужчину за планы взорвать здание администрации

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, работавшего по заказу куратора из-за границы.

Мужчина из Челябинской области планировал совершить подрыв администрации Рубцовска Алтайского края по указанию проукраинской террористической организации. Соответствующее заявление сделали в региональном управлении ФСБ. Специалисты уточнили, что в настоящее время подозреваемый задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 и части 1 статьи 222 УК РФ. Речь идет о покушение на совершение теракта и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Задержан гражданин России, 1988 года рождения, прибывший в регион для совершения теракта по заданию запрещенной проукраинской террористической организации. <…> Он должен был с помощью САУ совершить подрыв здания администрации города Рубцовска. пресс-служба УФСБ РФ по региону

В силовом ведомстве добавили, что россиянин вступил в состав террористической организации, когда находился за пределами страны. Далее он прибыл в Алтайский край по указанию иностранного куратора. В рамках проведения обыска в его временном месте жительства, оперативниками были найдены прекурсоры для изготовления самодельного взрывного устройства, в том числе кустарно изготовленное взрывчатое вещество с общей массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Сейчас злоумышленник отправлен под стражу.

Жителя Керчи задержали за связь с украинской разведкой.

Фото и видео: ФСБ России