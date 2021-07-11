В аэропорту Шереметьево второй день сохраняются очереди

В московском аэропорту Шереметьево второй день подряд образуются очереди на прилет и на вылет. Об этом информирует агентство "РИА Новости".
По словам директора по связям с общественностью аэропорта Анны Захаренковой, причиной таких заторов являются проверки документов, связанных с коронавирусом. Сообщается, что руководство Шереметьево распорядилось выделить дополнительные стойки регистрации.
После прохождения границы люди становились в отдельную очередь, где предъявляли бумажные анкеты с данными для санитарного контроля. Быстрее всего проходила очередь людей, которые заполнили анкету о прибытии в Россию на едином портале государственных услуг. У них проверяли QR-код, который предоставляется в личном кабинете пользователя платформы.
По данным СМИ, администрация Шереметьево по громкоговорителям просила пассажиров заранее готовить документы по COVID-19.
Ранее россияне назвали необходимую сумму для хорошего отпуска.
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