Россияне назвали необходимую сумму для хорошего отпуска

Более половины граждан РФ готовы брать кредит для отдыха.

Большинство граждан России считают, что для хорошего недельного отпуска необходимо свыше 100 тысяч рублей. Это показывают данные опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir, пишет агентство "РИА Новости".

Согласно результатам исследования, более половины опрошенных выразили готовность взять кредит для того, чтобы отправиться на отдых. Части россиян (12,6%) достаточно для отдыха до 50 тысяч рублей, некоторые респонденты (11,5%) назвали необходимой сумму до 70 тысяч рублей.

Почти половина россиян (47,1%) считают, что для хорошего недельного отдыха семьей необходимо иметь свыше 100 тысяч рублей. При этом около трети (30,4%) склоняются к тому, что для полноценного отпуска нужно иметь в распоряжении более 150 тысяч рублей. из данных опроса Webbankir

Кроме того, более 15 процентов россиян заявили, что ни в коем случае не станут брать кредит для отдыха.

Напомним, вакцинироваться от COVID-19 ради отдыха в Краснодарском крае готовы в шесть раз меньше граждан РФ, чем ради отдыха за границей. Три процента россиян готовы вакцинироваться ради отпуска на Кубани. В конце весны 20 процентов говорили о том, что они готовы привиться от COVID-19 для поездки за рубеж. 19 процентов респондентов вакцинируются независимо от требований властей субъекта РФ. А вот отказались от прививки вообще 53 процента граждан РФ.

Ранее россиянам назвали способ уйти в отпуск на целый год.

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