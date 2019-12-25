Россиянам назвали способ уйти в отпуск на целый год

Это было закреплено в Трудовом кодексе РФ.

Доцент кафедры РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец объяснила, в каких случаях жители России могут уйти в отпуск на целый год. Об этом она рассказала в интервью агентству "Прайм".

Эксперт напомнила о статье 128 Трудового кодекса РФ, в которой сказано, работник может получить отпуск без сохранения содержания на год по уважительной причине. Однако в законодательстве не уточняется, что конкретно может являться данной причиной, поэтому решение по ней может вынести только начальник.

Также Иванова-Швец отметила, что отпуск продолжительностью в год "за свой счет" могут взять государственные и муниципальные служащие. Для остальных работников продолжительность определяется работодателем.

Специалист также напомнила, что во время такого продолжительного отпуска не формируется страховой стаж и не идут отчисления в Пенсионный фонд. Кроме того, работник не получает заработную плату и не накапливает время очередного отпуска.

Ранее мы сообщали, что около 56 процентов петербуржцев решили отдыхать этим летом в России.

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