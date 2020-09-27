Около 56 процентов петербуржцев решили отдыхать этим летом в России

Стало известно, где желают провести летние каникулы петербуржцы. Половина респондентов выбрала для путешествий Россию. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".
Самыми популярными направлениями остаются Крым и берега Черного моря. Их выбрали 35 процентов опрошенных. 16 процентов участников голосования рассказали, что в этом году они решили отправиться в Сибирь. Как считает бывший глава комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев, жители Северной столицы изменили отношение к южным курортам России в худшую сторону в связи с тем, что в Крыму и на побережье Черного моря переполнены пляжи и плохо развита инфраструктура.
Интересно, что 70 процентов горожан отказались от услуг турфирм. На это повлиял тот факт, что петербуржцы с каждым годом становятся все более уверенными пользователями компьютеров и могут самостоятельно разобраться в сервисах по продаже билетов и бронированию номеров в отелях.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти стартует четвертый этап туристического кешбэка. По условиям программы каждая отдельная покупка позволяет оформить кэшбэк до 20%, но не более 20000 рублей.
Фото: pixabay
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