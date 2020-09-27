Около 56 процентов петербуржцев решили отдыхать этим летом в России

Горожане назвали места, где они планируют провести жаркий отпуск.

Стало известно, где желают провести летние каникулы петербуржцы. Половина респондентов выбрала для путешествий Россию. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Самыми популярными направлениями остаются Крым и берега Черного моря. Их выбрали 35 процентов опрошенных. 16 процентов участников голосования рассказали, что в этом году они решили отправиться в Сибирь. Как считает бывший глава комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев, жители Северной столицы изменили отношение к южным курортам России в худшую сторону в связи с тем, что в Крыму и на побережье Черного моря переполнены пляжи и плохо развита инфраструктура.

Интересно, что 70 процентов горожан отказались от услуг турфирм. На это повлиял тот факт, что петербуржцы с каждым годом становятся все более уверенными пользователями компьютеров и могут самостоятельно разобраться в сервисах по продаже билетов и бронированию номеров в отелях.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти стартует четвертый этап туристического кешбэка. По условиям программы каждая отдельная покупка позволяет оформить кэшбэк до 20%, но не более 20000 рублей.

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