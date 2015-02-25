В Ленобласти стартует четвертый этап туристического кешбэка

С 16 июня запускается программа компенсации затрат на осенние путешествия по стране.

Пресс-служба правительства Ленобласти сообщила о начале нового этапа программы туристического кэшбэка - компенсации гражданам РФ денежных средств, потраченных на отдых в пределах родного государства. Четвертый по счету этап стартует 16 июня и продлится до 31 июля. Этот период действия программы отведен для оплаты осенне-зимнего отдыха, то есть, всех путевок, туров, поездок и мероприятий с 1 октября по середину декабря.

Предложения для программы кэшбэка по-прежнему можно выбрать на портале мирпутешествий.рф и оплатить картой "МИР". По условиям программы каждая отдельная покупка позволяет оформить кэшбэк до 20%, но не более 20000 рублей. Кэшбэк может быть начислен на каждую путевку или билет, или тур, если он оплачивался отдельно.

Программа туристического кэшбэка была продлена до конца 2021 года по инициативе президента России Владимира Путина.

Ранее к программе кэшбэка подключились и детские лагеря Ленобласти.

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