Не полетели пассажиры до Йошкар-Олы, Саранска и Душанбе.

В аэропорту "Пулково" в четверг отменили три рейса. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на онлайн-табло воздушной гавани Петербурга. Известно, что не выполнены перелеты в Саранск, Йошкар-Олу, а также в Душанбе. За первые два борта отвечала авиакомпания "РусЛайн", за последний - Tajik Air.

Напомним, что самолет до Таджикистана должен был вылететь еще в 12 часов 30 минут 12 февраля. рейс до Марий Эла - в 9:50 утра, а до Мордовии - в половину пятого вечера. В "Интерфаксе" узнал причину невылетов. В компании "РусЛайн" пояснили, что отмена связана с низкой загруженностью самолетов. Авиаперевозчик надеется, что ситуация исправится в летний период времени. Однако перелеты в данных направлениях возобновятся уже в апреле.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Пулково 12 февраля отменили 5 рейсов.

Фото: Piter.tv

