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В Пулково 12 февраля отменили 5 рейсов
Сегодня, 8:59
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nastya960

В Пулково 12 февраля отменили 5 рейсов

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Причины неизвестны.

Утром 12 февраля в Пулково отменили сразу пять рейсов. Об этом стало известно из данных онлайн-табло аэропорта Северной столицы.

В 7:55 из Пулково должен был вылететь в Калининград самолет авиакомпании "Россия". В 09:55 не вылетит самолет и в город Йошкар-Ола.

Также "Россия" не полетит в Москву в 13:05, а авиакомпания "РуСлайн" не отправится в Саранск в 16:30. Отменили дневной рейс в Душанбе авиакомпании "Таджик Эйр" (12:30). Причины отмен не сообщаются. 

Во время Евро-2020 в Пулково будет работать оперативный штаб.

Фото: pixabay

Теги: отмена рейса, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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