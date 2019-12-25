В Пулково 12 февраля отменили 5 рейсов

Причины неизвестны.

Утром 12 февраля в Пулково отменили сразу пять рейсов. Об этом стало известно из данных онлайн-табло аэропорта Северной столицы.

В 7:55 из Пулково должен был вылететь в Калининград самолет авиакомпании "Россия". В 09:55 не вылетит самолет и в город Йошкар-Ола.

Также "Россия" не полетит в Москву в 13:05, а авиакомпания "РуСлайн" не отправится в Саранск в 16:30. Отменили дневной рейс в Душанбе авиакомпании "Таджик Эйр" (12:30). Причины отмен не сообщаются.

Во время Евро-2020 в Пулково будет работать оперативный штаб.

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