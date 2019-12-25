Во время Евро-2020 в Пулково будет работать оперативный штаб

Сотрудники таможни готовятся к чемпионату.

Развернутый во время Евро-2020 в Пулково оперативный штаб будет наблюдать за ситуацией и реагировать на нештатные ситуации, сообщил "Петербургский дневник".

Во время чемпионата аэропорт "Пулково" таможенный пост обеспечат необходимым количеством должностных лиц.

Сотрудников подготавливают не только к пиковым нагрузкам. Также обучаются направления, связанные с перевозкой товаров, которые предназначены для организации и проведения Евро-2020.

В рабочую группу по подготовке Евро вошли представители оргкомитета чемпионата, представители аэропорта, таможенных и других структур. Участники учтут опыт проведения ЧМ в 2018 году.

Ранее мы сообщали, что сотрудники ДПС устроили погоню за 18-летним водителем.

Фото: "Вконтакте" / "Аэропорт Пулково"