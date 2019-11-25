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Сотрудники ДПС устроили погоню за 18-летним водителем
Сегодня, 22:30
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arteliseev

Сотрудники ДПС устроили погоню за 18-летним водителем

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Водитель попытался скрыться бегством, но его все равно поймали.

Инспекторы ДПС патрулировали Тосненский район поздно ночью в пятницу, 7 февраля, и заметили "Chevrolet Klan" с неработающей фарой. На требования полицейских остановиться, водитель прибавил скорость и попытался скрыться. Об этом сообщили в сообществе "Дорожный инспектор".

Автолюбитель наехал на ограждение и в итоге остановился  ж/д переезде, когда увидел товарный состав. Водитель "Шевроле" попытался скрыться бегством, но сотрудники ДПС догнали его и отвезли в отделение. 

Злоумышленником оказался пьяный 18-летний парень азиатской внешности. Молодой человек отказался от освидетельствования и не предъявил документы на машину. 

По делу составили 5 административных актов. 

Ранее мы писали, что в Приморском районе автобус сбил женщину 60 лет.

Фото: pixabay.com

Теги: погоня
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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