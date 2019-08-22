В аэропорту Калифорнии упал и сгорел пассажирский самолет

На борту находилось 10 человек, никто не пострадал.

В Калифорнии упал и сгорел пассажирский самолет Cessna Citation.

ЧП произошло в аэропорту Оровилля (штат Калифорния) упал при взлете и загорелся пассажирский самолет. Американские СМИ сообщают, что самолет с 10 людьми на борту резко прервал взлет и упал в траву на территории аэропорта. После падения самолет загорелся.

Все 10 человек успели спастись и не пострадали. Причины ЧП выясняются.

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Видео: YouTube/KPIX CBS SF Bay Area