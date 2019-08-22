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В аэропорту Калифорнии упал и сгорел пассажирский самолет

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На борту находилось 10 человек, никто не пострадал.

В Калифорнии упал и сгорел пассажирский самолет Cessna Citation.

ЧП произошло в аэропорту Оровилля (штат Калифорния) упал при взлете и загорелся пассажирский самолет. Американские СМИ сообщают, что самолет с 10 людьми на борту резко прервал взлет и упал в траву на территории аэропорта. После падения самолет загорелся.

Все 10 человек успели спастись и не пострадали. Причины ЧП выясняются.

Сегодня ранее: В Вологодской области при падении частного вертолета в реку погиб пилот.

Видео: YouTube/KPIX CBS SF Bay Area

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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