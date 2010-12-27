При падении вертолета в реку в Вологодской области погиб пилот

В сети опубликованы кадры с места падения вертолета.

Накануне, 21 августа, в Вологодской области упал в реку частный вертолет.

ЧП произошло возле деревни Сойволовская во второй половине дня. Частный двухместный вертолет задел линии электропередач и упал в реку Суду. В результате катастрофы пилот погиб. По предварительным данным, мужчина в вертолете был один.

Тело пилота нашли и доставили на берег. Воздушное судно еще не достали, оно находится в 10 метрах от берега, где глубина составляет около 3 метров. На опубликованной фотографии с места катастрофы видно, что из воды торчит лишь небольшая часть, остальное находится под водой.

Ранее: В Греции разбился частный вертолет, пилот и два пассажира из России погибли (видео).

Фото: ВК, ТРЕВОЖНЫЙ ИНЦИДЕНТ +18