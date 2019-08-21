В Греции при крушении вертолета погибли 2 россиянина и пилот

В сети опубликовано видео с места катастрофы от очевидцев.

Накануне, 20 августа, в Греции погибли два гражданина России и местный пилот при крушении вертолета.

Крушение вертолета типа Agusta A-109 произошло у острова Порос, в проливе между островом и городом Галата. Очевидцы сообщили, что у вертолета сразу после взлета возникли неполадки, он завис над водой и не мог набрать высоту. Затем летательный аппарат задел линии электропередач, взорвался, загорелся и упал в воду.

Вертолет принадлежал местному бизнесмену, который сдавал его в наем. В салоне вертолета находился местный пилот и два россиянина. Все они погибли.

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Видео: YouTube/Εφημερίδα των Συντακτών